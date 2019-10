Radfahrerin stürzt in Baugrube

Heidelberg.Eine 19 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in Heidelberg schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Wochenende war die junge Frau in der Nacht zum Samstag auf dem Heimweg durch die Straße Im Neuenheimer Feld, als sie auf Höhe des Anwesens 274 drei Meter tief in eine Baugrube stürzte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten an der Baustelle ein oder mehrere Unbekannte die Warnbaken und Baustellenumzäunung zur Seite gestellt. Dadurch sei das Loch nicht abgesichert gewesen. In der Dunkelheit habe die 19-jährige Radlerin die Gefahr nicht sehen können. Die Verletzte, die laut Polizei „unheimliches Glück“ hatte, verständigte mit ihrem Handy Freunde, die ihr zur Hilfe kamen.

Das Revier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/45 690 zu melden. jei

