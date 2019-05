Randalierer beschädigt Autos

Heidelberg.Ein Unbekannter hat in der Bergheimer Straße gegen mehrere Autos getreten. Die Polizei teilte gestern mit, dass ein Anwohner am frühen Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr den Notruf verständigt hatte, weil ein Mann auf der Straße herumschreie und randaliere. Mehrere Streifenbeamte fuhren in die Bergheimer Straße, konnten den Mann aber nicht mehr finden. An drei Autos waren die Außenspiegel abgetreten, bei einem Wagen zusätzlich eine Seitenscheibe zerstört. Der Mann soll von kräftiger Statur sein und trug einen schwarzen Pulli. Eventuell, so die Polizei, habe er Türkisch gesprochen. Zeugenhinweise nimmt das Revier Mitte telefonisch unter 06221/99 17 00 entgegen. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.05.2019