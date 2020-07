Rathaus will Clubs unterstützen

Heidelberg.Die „Halle 02“ in der Bahnstadt, das „Zieglers“ in Bergheim und nun laut Medienmeldungen auch das „O‘Reilly‘s“ in Neuenheim: In Heidelberg geht – beschleunigt durch die Corona-Krise – das Clubsterben weiter. Die Stadt möchte nun außerplanmäßig 150 000 Euro bereitstellen, um noch verbliebene Clubs zu stützen. Das Geld soll zinslos als Darlehen gezahlt werden und als Mietzuschuss dienen. Pro Club sind maximal 15 000 Euro möglich. Grundlage bildet eine Analyse des Geografischen Instituts von 2018, die auf eine Zahl von 30 Betrieben kam, die als „Club“ zu betrachten sind. Seit 2007 sank ihre Zahl kontinuierlich um fast 65 Prozent. miro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.07.2020