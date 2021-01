Ratsmitglieder solidarisieren sich

Heidelberg.In einem öffentlichen Schreiben solidarisieren sich 18 Mitglieder des Gemeinderats mit dem Heidelberger Lehrer und Antifaschisten Michael Csaszkóczy. Wie berichtet, findet gegen diesen am 10. Februar am Heidelberger Landgericht eine Berufungsverhandlung wegen Hausfriedensbruchs statt. Csaszkóczy war 2018 in erster Instanz verurteilt worden, nachdem er einer AfD-Veranstaltung in der Stadtbücherei beigewohnt hatte und letztlich von Polizisten aus dem Gebäude getragen wurde. Vor dem Hintergrund des Strafverfahrens dränge die AfD im Landtag auf ein Berufsverbot für den Lehrer. Dieses Verhalten sei „demokratiefeindlich und beschämend“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinderäte. Gezeichnet wurde sie von Mitgliedern der Grünen, SPD, Linken, bunten Linken, GAL und der Partei. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021