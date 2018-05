Rauf auf den Königstuhl, runter in die Kiesgrube

Anzeige

Das Team „Anser heidelbergänsis“ (Anser ist die Fachbezeichnung für Feldgänse, die sich auch im verballhornten Stadtnamen wiederfinden) besteht aus Sebastian Olschewski, Anja Betzin und Elisabeth Heigl. Alle drei haben schon seit ihrer Kindheit einen engen Bezug zur Umwelt. „Wir arbeiten heute alle im Naturschutzbereich, haben also unser Hobby zum Beruf gemacht“, erklärt Olschewski lachend. 2004 nahm er zum ersten Mal am Birdrace teil, es folgten Vogelrennen am Bodensee, in Bayern und an der Ostsee. „Die einzelnen Regionen in Deutschland sind natürlich sehr unterschiedlich, was ihre Vogelpopulationen angeht. Am Meer finden unsere Kollegen immer mehr Arten, als wir Heidelberger es jemals könnten. Dazu kommen seltene Exemplare, die nur in diesem speziellen Lebensraum vorhanden sind. Aber es geht uns ja um den Spaß und den guten Zweck“, sagt Sebastian Olschewski.

Dennoch haben die Organisatoren des Birdrace auf die ungleichen Wettkampf-Voraussetzungen reagiert: Seit 2007 gibt es die Sonderwertung „Singvögel“, um binnenländischen Teams eine gleichwertige Chance auf einen Titel zu geben. Und auch das Thema Umweltschutz wird bedacht: Teams, die ausschließlich umweltfreundlich – also meist mit dem Fahrrad – unterwegs sind, werden bei der Wertung hervorgehoben. „Spätestens mit dieser besonderen Kennzeichnung wird das Birdrace tatsächlich zum sportlichen Ereignis: Mehr als 100 Kilometer mit dem Fahrrad und zu Fuß erfordern schon ein gehöriges Maß an sportlicher Fitness – zumal man stets aufmerksam bleiben sollte, denn es zählen ja nicht die Kilometer, sondern die beobachteten Vogelarten“, teilen die Organisatoren vom Dachverband Deutscher Avifaunisten (von „Avifauna“ als Gesamtheit aller in einer Region vorkommenden Vogelarten) mit.

Hoffen auf Uhu und Schleiereule

Und auch rund um den Neckar gibt es zahlreiche Areale, die bei Vögeln beliebt sind: Von den Streuobstwiesen bei Rohrbach bis zum Anfang der Bergstraße bei Handschuhsheim können die drei Heidelberger Vogelkundler mit zahlreichen Treffern rechnen.

„Am Altneckar gibt es ganz andere Arten, als auf dem Königstuhl, das ist sehr spannend“, findet Sebastian Olschewski. Bis zur einsetzenden Dunkelheit wird er am Samstag mit seinem Team auf die Suche gehen – denn dann erst werden Uhu und Schleiereule aktiv.

Info: Informationen und Ergebnisse http://birdrace.dda-web.de

