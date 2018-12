Rebhuhnschutz gewinnt

Heidelberg.Das Rebhuhnschutzprojekt im Rhein-Neckar-Kreis hat im Wettbewerb „Landschaft in Bewegung“ einen mit 10 000 Euro dotierten Preis bekommen.

Seit 2017 engagiert sich der Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar (LEV) für den Rebhuhnschutz. Die Bestände der Tiere sind in den vergangenen Jahrzehnten um 95 Prozent zurückgegangen. Das Rebhuhn wird daher als vom Aussterben bedroht betrachtet. Um den Tieren doch noch eine Zukunft zu sichern, sollen auf Ackerflächen schutzbietende und Nahrung liefernde Zonen eingerichtet werden. Die Landwirte legen Blüh- und Brachflächen an, deren Pflanzen das ganze Jahr über stehenbleiben. In diesem Jahr haben sich bereits 17 Landwirte aus neun Kommunen an der Aktion beteiligt. 41 Hektar Blühflächen sind als Lebensraum für Rebhühner geschaffen worden. Die regionale Jägerschaft unterstütze die Initiative ebenfalls. miro

