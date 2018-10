Rechenzeit im Rathaus

Von unserem Redaktionsmitglied

Michaela Roßner

Heidelberg. Herbstzeit ist Erntezeit – und bei der Stadt wird eifrig gerechnet. Vier Tage vor Weihnachten, am 20. Dezember, soll der kommunale Etat für die beiden kommenden Jahre fertig und von allen Gremien verabschiedet sein. Jetzt beginnt der Lauf durch die Instanzen. Übermorgen, am Donnerstag, 18. Oktober, 16 Uhr, bringen Oberbürgermeister Eckart Würzner und Kämmerer Hans-Jürgen Heiß die Zahlen für den Doppelhaushalt 2019/2020 ein.

Wie viel Geld wird in die Modernisierung der Schulen und Kindergärten gesteckt? Welche Schlüsselzuweisungen erwarten die Kommune und bleibt nach dem Abarbeiten der Pflichtaufgaben noch finanzieller Spielraum für Wünschenswertes? Diese Fragen stehen ab Donnerstag im Zentrum der Kommunalpolitik.

Ab Freitag, 19. Oktober, können sich Bürger mit einer Broschüre einen Überblick über die Finanzen der Stadt verschaffen: Unter www.heidelberg.de/haushalt soll dann das Heftchen digital verfügbar sein. Außerdem bekommen die Heidelberger die Möglichkeit, bis 7. November „ihren Senf“ in Form von Internetkommentaren dazuzugeben. Alle Anregungen würden gesammelt und dem Gemeinderat vorgelegt, heißt es aus dem Rathaus.

Manche Investitionsvorhaben sind schon vorab formuliert worden – etwas aus dem Bereich der Schulsanierung. Acht Millionen Euro hat die Stadt beispielsweise bereits in die Erweiterung der naturwissenschaftlichen Fachklassen des Bunsen-Gymnasiums in Neuenheim investiert. Jetzt geht es mit der Planung von durch einen Anbau frei gewordenen Flächen weiter. In den überflüssig gewordenen Mini-Stufenhörsaal mit Holz-Klappsitzbänken und in die daneben liegenden alten Klassenräume soll der Ganztagsbetrieb einziehen. Mit Brandschutz-, Elektrik und Schalldämmungsmaßnahmen werden dafür 3,4 Millionen Euro veranschlagt.

Heftig um einzelne Positionen gerungen wird sicher auch bei der Klausursitzung, die dem Gemeinderat am Donnerstag, 8. November, nichtöffentlich bevorsteht. Was an diesem Tag nicht vom Tisch kommt, erscheint einen Tag drauf wieder: Vorsorglich ist ein Fortsetzungstermin für den 9. November reserviert. Mitte Dezember sollten sich dann die Inhalte abzeichnen: Der Haupt- und Finanzausschuss behandelt am 12. Dezember Änderungsanträge.

2017 besser als gedacht

In der Ratssitzung an diesem Donnerstag wird auch der Rechnungsabschluss für das Jahr 2017 vorgelegt. Dabei habe sich laut Verwaltung gezeigt, „dass das ordentliche Ergebnis unsere Erwartungen mit einem positiven Ergebnis (plus 7,5 Millionen Euro) erfreulicherweise übertraf“.

Allerdings hat man auch im investiven Bereich mehr ausgegeben: Acht Millionen Euro seien zusätzlich für die Übernahme von Infrastrukturvermögen in der Bahnstadt aufzubringen gewesen. Die Schulden der Stadt lagen am 31. Dezember 2017 bei rund 180,7 Millionen Euro – immerhin doch 21,3 Millionen Euro weniger als ursprünglich veranschlagt.

Gemeinderat am 18. Oktober, 16 Uhr Rathaus am Marktplatz

