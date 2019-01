Regionale Folgen des Klimawandels

Heidelberg.Extreme Hitze und Trockenheit einerseits, heftige Regenschauer und geflutete Keller andererseits: Die regionalen Auswirkungen der Klimakrise behandelt am Sonntag, 27. Januar, ein Vortrag mit Diskussion in der Mathematik-Informatik-Station in der Kurfürstenanlage 52 in Heidelberg. Ab 11 Uhr lautet das Motto „Klimawandel regional: Vom Wissen zum Handeln“. Die Naturschutzorganisation WWF lädt alle Interessierten ein. Gesprächspartner sind Peter Braesicke vom Helmholtz Wissenschaftsverbund regionale Klimaänderung sowie Marco Vollmar und Tina Harms vom WWF. Die Veranstaltung ist Auftakt für ein Jahr des Klimaschutzes in Heidelberg (mehr Infos unter www.wwf.de/klimafit). agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019