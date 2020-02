Registrierungsoll in PHV bleiben

Heidelberg.Auf ihrer Kreisdelegiertenkonferenz hat sich die Heidelberger SPD mit großer Mehrheit für den Verbleib des Ankunftszentrums in Patrick-Henry-Village (PHV) ausgesprochen. Das hat ein Sprecher mitgeteilt.

Ein entsprechender Antrag war aus dem Stadtteil Handschuhsheim gestellt worden, heißt es weiter in der Mitteilung. Laut Nina Gray, Kreisvorsitzende der SPD, sei es ein zentrales Anliegen der Heidelberger Sozialdemokraten, Landwirtschaftsflächen im Norden und Süden der Stadt zu erhalten. Daher sei PHV für ein Ankunftszentrum der geeignete Standort.

Die Stadtverwaltung favorisierte zuletzt das als Gewerbegebiet ausgewiesene Grundstück in den Wolfsgärten (Wieblingen). Zwischen Bahngleisen und Autobahn sei dort keine menschliche Unterbringung möglich, kontern die Kritiker. Auch eine landwirtschaftliche Fläche („Gäulschlag“) in Kirchheim ist in der Diskussion – und hat laute Proteste von Landwirten, vor allem der dortigen Aussiedlerhöfe, hervorgerufen. miro

