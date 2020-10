„Reiche Braut“ längst geplündert

Heidelberg.Jahrelang ist über die Verlagerung des RNV-Betriebshofs auf die Große Ochsenkopfwiese in Wieblingen diskutiert worden. Dann beendete ein Bürgerbegehren die Pläne. Nun soll am bisherigen Standort in Bergheim modernisiert werden. Doch im Süden Heidelbergs formiert sich Widerstand: weil Pläne zusätzlich ein Straßenbahndepot in Rohrbach-Süd vorsehen. Am Montagnachmittag gab es eine Protestkundgebung an den landwirtschaftlichen Flächen.

Im Juli hatten RNV und Stadtverwaltung Pläne für die Modernisierung des Betriebshofs in Bergheim vorgestellt, die weitere Flächen für die Busse und Bahnen erforderlich machen. Gleichzeitig soll der Stadtteil durch mehr Grün und bezahlbares Wohnen aufgewertet werden.

Gegen die Große Ochsenkopfwiese – bis dahin als Gewerbegebiet ausgewiesen – hatte sich im Juli 2019 ein Bürgerentscheid gewandt. Zwar war das Quorum nicht erreicht worden: Es stimmten insgesamt zu wenige Heidelberger ab. Der Gemeinderat orientiert sich trotzdem an der mehrheitlichen Ablehnung des Umzugs. Kürzlich wurde das Gelände auch offiziell in eine Grünfläche umgewidmet.

„Dort wird eine bereits ausgewiesene Gewerbefläche zur Grünfläche umgewidmet, und hier soll landwirtschaftliche Fläche versiegelt werden“, fasst Karin Weidenheimer zusammen, die kommissarische Leiterin des Stadtteilvereins Rohrbach. Der Stadtteilverein hatte zu der Protestaktion aufgerufen. Rohrbach sei nicht bereit, die Ackerflächen und Baumreihen zu opfern, fasste Weidenheimer zusammen.

Immer mehr Flächen versiegelt

An die lange landwirtschaftliche Tradition des Stadtteils erinnerte Heinz Kaltschmidt vom Obst- und Gartenbauverein Heidelberg-Rohrbach. Bei der Eingemeindung 1925 sei das einst selbstständige Dorf eine „reiche Braut“ gewesen: Mit seinen knapp 6000 Einwohnern habe es rund 3140 Hektar Fläche gehabt.

„Fast alle Rohrbacher lebten von der Landwirtschaft.“ Heute sei die Gemarkung nur noch 640 Hektar groß – aber es lebten 28 000 Menschen hier. Was war passiert? 1935 und 1936 baute die Wehrmacht zwei große Kasernen, die Nachrichtenkaserne und die Großdeutsche Kaserne. Nach dem Krieg übernahmen die Amerikaner diese Kasernen und richteten unter anderem das Hospital und Mark Twain Village ein.

Ab den 1960er Jahren wuchsen gar ganze Stadtteile auf Rohrbacher Gemarkung – unter anderem Boxberg. Außerdem entstand das Industriegebiet Rohrbach-Süd, das auf der anderen Seite der B 3 – in Blickrichtung von den nun gefährdeten Feldern – floriert. „Im Gewann See verschwand schließlich für Wohnbebauungen weiterer Ackerboden der besten Qualität“, ergänzt Kaltschmidt. Nun blieben noch 50 Hek-tar Ackerland, 50 Hektar Weinberge und zehn Hektar Grünfläche, die es unbedingt zu schützen gelte.

Auch als Naherholungszone. Schließlich habe schon Johann Wolfgang von Goethe 1797 beim Schlendern durch die Rohrbacher Landschaft deren Schönheit bewundert – von Joseph von Eichendorff ganz zu schweigen.

Stadtrat Werner Pfisterer (CDU) kritisierte ebenfalls, dass „Gewerbefläche dort, wo sie vorhanden wäre, nicht genutzt werde“ – hier aber daran gedacht werde, Platz für 20 Straßenbahnen zu schaffen. „Wir Stadträte kennen die genauen Pläne noch nicht“, entkräftete Larissa Winter-Horn (Die Heidelberger) die Sorge, dass noch in diesem Jahr eine Entscheidung getroffen werde – ohne vorher den Bezirksbeirat anzuhören.

Bei einer digitalen Infoveranstaltung im Juli hatte Gunnar Straßburger, RNV-Bereichsleiter für Infrastruktur, zwei Varianten für die Betriebshofmodernisierung vorgestellt. Beide haben viele Gemeinsamkeiten: Das Dach soll begrünt und mit Photovoltaikanlagen versehen werden. Die bebaute Fläche soll künftig zudem kleiner ausfallen, als das jetzt der Fall ist.

Beide Varianten sehen auch Platz für einen schmalen Grünstreifen von 20 mal 150 Metern vor. Er gilt allerdings auch als Reservefläche, falls der Betriebshof sich irgendwann einmal als doch zu klein erweisen sollte. Bei Variante A läge der Streifen im Westen entlang der Emil-Maier-Straße, bei Variante B im Osten an der Karl-Metz-Straße.

Als Alternative für Rohrbach-Süd soll die Haltestelle Berufsschule unweit des Ochsenkopfs für das Bahndepot im Gespräch sein. 27 Busse sollen zwischen Wieblinger Weg und B 37 untergebracht werden.

