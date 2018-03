Rekordzahl an Verfahren

Anzeige

Heidelberg.Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Fällen bearbeitet. Es wurden 28 327 Verfahren gegen bekannte Täter eingeleitet – das entspricht 4,26 Prozentpunkten mehr als 2016. Weitere 16 445 Verfahren richteten sich gegen Unbekannt. Das gaben Behördenchef Romeo Schüssler, sein Stellvertreter Thomas Bischoff und Pressesprecher Tim Haaf gestern bei einer Pressekonferenz im Justizzentrum bekannt. Dabei ist die Mitarbeitersituation weiter angespannt: Die Personaldeckungsquote betrug 78 Prozent, zum Ende des Jahres sorgten zwei zusätzliche Stellen für etwas Entlastung.

„Davor fehlten 7,2 Stellen, am Jahresende waren noch 5,77 unbesetzt.“ Insgesamt sind bei der Staatsanwaltschaft 80 Personen beschäftigt. Sie verteilen sich auf 23,75 Stellen für Staatsanwälte, vier Stellen für Amtsanwälte, 4,1 Stellen für Rechtspfleger und 5,25 Stellen für die Vollstreckung der Geldstrafen. 24,5 Stellen gibt es im Unterstützungsbereich, 3,5 bei der Wachtmeisterei und zwei Reinigungskräfte.

2641 Verfahren offen

Spektakuläre Fälle wie der brutale Raub in Leimen, bei dem eine Bewohnerin lebensgefährlich verletzt wurde oder die Festnahme bei einer Übergabe von fünf Kilogramm Kokain an eine Vertrauensperson der Polizei hat die Anklagebehörde bis zur Urteilsverkündung im Gerichtssaal verfolgt. „Insgesamt wurden 27 953 Verfahren gegen 31 887 Personen abgeschlossen“, bilanziert Schüssler. 2641 Verfahren seien offengeblieben – fast 400 mehr als im Vorjahr. 2700 Stunden, so die Statistik weiter, verbrachten Staats- und Amtsanwälte allein im Gerichtssaal, um die Anklage zu vertreten. miro