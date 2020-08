Renitenter Autodieb droht mit Spucke

Heidelberg.Ein 36-jähriger Autodieb hat am Mittwochmittag die Polizei in Heidelberg auf Trab gehalten. Der Mann lehnte sich gegen 16.30 Uhr in der Bismarckstraße gegen einen an einer roten Ampel haltenden Pkw und drohte dem 37-jährigen Fahrer, ihn anzuspucken. Aus Furcht stieg der Autobesitzer aus und bat andere um Hilfe. Der 36-Jährige stieg in das verlassene Auto und fuhr davon. Nur kurze Zeit später stellte ihn eine Streifenbesatzung. Er leistete Widerstand und wurde mit Pfefferspray gebremst. Der Mann hatte mehr als 1,5 Promille Alkohol intus und erst vor wenigen Monaten den Führerschein abgeben müssen. miro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020