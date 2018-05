Restaurant überfallen

Anzeige

Heidelberg.Ein dunkel gekleideter Unbekannter hat gestern gegen 10 Uhr ein Restaurant in der Altstadt überfallen. Nach Mitteilung der Polizei trug der Mann eine Mütze und hatte sein Gesicht mit einem Schal verhüllt, als er die Gaststätte gegenüber der Heiliggeistkirche betrat. Der Räuber bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe und flüchtete mit Bargeld in unbekannter Höhe über die Untere Straße und die Pfaffengasse in Richtung Neckarstaden.

Der Mann soll etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß gewesen sein und hatte eine athletische Figur. Er trug dunkle Kleidung sowie eine schwarze Mütze und einen dunklen Schal. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dessen Fluchtweg machen können, sich unter 0621/174 44 44 zu melden. miro/cba