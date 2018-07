Retter bespuckt und beschimpft

Anzeige

Heideberg.Von Schlossbeleuchtung über Landesfeuerwehrtag bis Junggesellenabschiede – und dazu eines der wichtigsten touristischen Wochenenden: Die Heidelberger Altstadt ist am Wochenende sehr gut besucht worden. Leider blieb der Trubel nicht immer friedlich, wie ein Sprecher der Polizei mitteilt. So mussten die Einsatzkräfte zwischen Mitternacht und 3 Uhr allein bei drei Körperverletzungsdelikten ermitteln. In allen Fällen sei erheblicher Alkoholgenuss im Spiel gewesen, formulierte der Polizeisprecher.

2,1 Promille etwa hatte ein 65-Jähriger intus, der kurz vor Mitternacht in der Dreikönigsstraße Schwierigkeiten hatte, alleine nach Hause zu kommen. Er war bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Auf der Fahrt ins Krankenhaus randalierte der Betrunkene, beleidigte einen Beamten und den Rettungsdienst mit Kraftausdrücken und versuchte in der Klinik, nach dem Polizisten zu schlagen. Nach dem Termin beim Arzt landete er zur Ausnüchterung in einer Polizeizelle.

Auf Platzverweis nicht reagiert

Beleidigt und bespuckt wurden zwei Polizeibeamte, die gegen 2.45 Uhr zu einem Streit auf den Uniplatz gerufen wurden. Als sie die beiden 32 und 25 Jahre alten Männer ansprachen, wurde sie unversehens zur Adresse verbaler Attacken. So beleidigte das Duo mehrfach sein Gegenüber. Der 35-Jährige spuckte einer Beamtin ins Gesicht. Als sie auf den Platzverweis nicht reagierten, kamen die beiden Männer in Gewahrsam.