Retter im Rampenlicht

Treffpunkt der Branche

Einen weiteren Schwerpunkt bildet das „Airfield“. Auf dem früheren Militärflugplatz findet morgen und am Samstag die Feuerwehrmesse statt, rund 90 Aussteller sind vor Ort. Abgesehen von der Fachveranstaltung „Interschutz“ in Hannover sei das die größte Feuerwehrmesse, die er bisher erlebt habe, sagt Frank Knödler. Hier wie auch für die Angebote in der Innenstadt gilt: Besucher sollten am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Rad kommen.

Die Großveranstaltung richte sich an zwei Zielgruppen, erklärt Gerd Zimmermann, Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbands: an die breite Öffentlichkeit einerseits, an die vielen haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleute in Baden-Württemberg andererseits. „Auch in Zeiten digitaler Vernetzung ist es schön, wenn man sich mal persönlich sieht“, sagt Zimmermann. Für das „Fachpublikum“ ist auch das Symposium gedacht, das am Freitag unter dem Titel „Denkanstöße für die Feuerwehr der Zukunft“ in der Neuen Universität stattfindet. Zukunftsforscher Ulrich Eberl spricht dort ab 9.45 Uhr über die Folgen der technischen Entwicklungen für die Feuerwehr, der frühere Ministerpräsident und jetzige EU-Kommissar Günther Oettinger ab 11.15 Uhr über politische Rahmenbedingungen in Europa.

Werben um Nachwuchs

Aus dem öffentlichen Leben einer Stadt sei die Feuerwehr nicht wegzudenken, sagt Oberbürgermeister Würzner. Um die Sicherheit der Retter auch bei schwierigen Einsätzen zu gewährleisten, laute das Motto „Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung“. Schon junge Menschen an das Thema heranzuführen, gilt dabei als wichtiger Ansatz, um für den nötigen Nachwuchs zu sorgen.

Gerade in manchen großen Städten könnten die freiwilligen Feuerwehren durchaus noch mehr ehrenamtliche Helfer gebrauchen. Heidelberg wiederum ist bei dem Thema gut aufgestellt, wie Würzner betont: „Hier engagieren sich immer noch genügend Menschen in diesem Bereich.“ Vor mehr als 40 Jahren wurden in der Stadt bereits die ersten Jugendfeuerwehren gegründet. Aus ihnen speist sich heute noch ein großer Teil der Nachwuchskräfte.

