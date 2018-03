Richter kippen Heidelbergs Sperrzeiten

Anzeige

Heidelberg.Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat die Heidelberger Sperrzeitverordnung gekippt. Bisher durften die Kneipen in der Altstadt unter der Woche bis 2 Uhr, am Wochenende und donnerstags bis 4 Uhr offen haben. Das berücksichtige die Interessen der Nachbarn nicht ausreichend.

Bis der Gemeinderat eine neue Regelung verabschiedet, dürfen die Bars und Restaurants allerdings sogar länger als bisher öffnen: So lange gilt die baden-württembergische Gaststättenverordnung mit Sperrzeiten von 3 und 5 Uhr. Die Stadtverwaltung legt dem Stadtrat in der Mai-Sitzung eine „eins plus drei“-Variante vor: Unter der Woche dürfte dann bis 1 Uhr geöffnet bleiben, am Wochenende bis 3 Uhr. miro