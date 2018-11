RNV blickt sorgenvoll auf Abstimmung

Heidelberg.Es ist der wohl brisanteste Punkt auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Donnerstag: die Entscheidung über den künftigen Standort des Heidelberger Betriebshofs. Vor mehr als eineinhalb Jahren wurde das Thema schon einmal in dem Gremium behandelt, doch die Fraktionen konnten sich zu keiner Entscheidung durchringen und erbaten sich ein Jahr Aufschub. Im Vorfeld der Sitzung hat sich nun die Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) mit einem offenen Brief an die Gemeinderäte gewandt, um die Tragweite der Entscheidung nochmals zu verdeutlichen.

„Wir erwarten die Entscheidung mit Spannung, aber auch mit Sorge: Mit Spannung, weil mit dieser Entscheidung die Grundlage zur Verbesserung des ÖPNV in Heidelberg gelegt werden kann, mit Sorge, weil das bisherige Abstimmungsverhalten in den Ausschüssen befürchten lässt, dass auch diesmal keine Mehrheit für einen Standort erreicht wird“, heißt es in dem Schreiben.

Bei einem erneuten Patt im Gemeinderat würde es für die RNV zur schlechtesten Alternative kommen: der Beibehaltung des aktuellen Zustands mit dem Betriebshof in der Bergheimer Straße. Dies wäre wegen mangelnder Kapazität, maroden Zustands und bereits investierten Planungsgeldern von 4,6 Millionen Euro ein herber Schlag für das Unternehmen. Von den zwei Hauptalternativen Neubau am Ochsenkopf und Sanierung im Bestand bevorzugt die RNV erstere, „da sie wirtschaftlicher ist und keine Provisorien während des Baus erfordert“.

„Wir brauchen jetzt eine Entscheidung“, betonte auch Oberbürgermeister Eckart Würzner gestern noch einmal. „Der Ochsenkopf bietet am meisten Entwicklungspotenzial. Ich hoffe, dass der Gemeinderat mitgeht.“ jei

