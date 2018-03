Rock mit Balsamico

Anzeige

Heidelberg.Der Tanztee fällt an diesem Tag aus, dafür steht Rock auf dem Programm: Am Sonntag, 11. März, stellt die Band Balsamico um Songwriter und Sänger Peter Saueressig ihr neues Album „Balsamico Music“ in der Musikkneipe „Karl“ (Lauerstraße 7-9) in Heidelberg vor. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro.

Zwölf neue Songs möchte die Heidelberger Formation präsentieren, Rock und Soul haben sich die Musiker auf den Leib geschrieben. Popsongs im Stil der Sixties sind im Programm, aber auch mal ein verblüffender Wechsel zur Klassik. Neben Eigenkompositionen sind Klassiker von Prince, Queen, David Bowie und Amy Winehouse dabei. miro