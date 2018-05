Rock ‘n’ Roll im Gottesdienst

Anzeige

Heidelberg.Voller Musik, Farbe und Tanz: So können Besucher die Heiliggeistkirche in der Heidelberger Altstadt am Donnerstag und Samstag erleben. An Christi Himmelfahrt, 10. Mai, spielt die Rockband Juri’s Kitchen um 11 Uhr im Tanz-Gottesdienst, in dem die Tanzlehrer Daria Bienek und Johannes Scheurig Rock ‘n’ Roll und Disco-Fox tanzen. Citypfarrer Vincenzo Petracca predigt über die Entstehung des Rock ’n’ Roll. Standard und Latein wird in der Heiliggeistkirche am 12. Mai bei der Samstagsparty getanzt. Los geht’s um 20.30 Uhr, die Kirche wird dazu in bunte Lichter getaucht. Der Eintritt von fünf Euro geht an einen guten Zweck. Veranstalter sind die Citykirche Heiliggeist und die Tanzschule Nuzinger. agö