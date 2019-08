Römerstraße wieder frei

Heidelberg.Ab sofort haben Autofahrer auf der Nord-Süd-Durchfahrt in der Römerstraße wieder freie Fahrt: Die Bauarbeiten in der Römerstraße sind abgeschlossen. Das hat ein Sprecher der Stadt mitgeteilt. Seit Mittwoch ist die Strecke wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Im Bereich zwischen Hebelstraße und Feuerbachstraße hatte Starkregen im Bereich einer Radüberführung die Fahrbahn beschädigt. Sie musste instandgesetzt werden. Zuletzt war der Verkehr am Baufeld einspurig in beide Fahrtrichtungen vorbeigeführt worden. Die Kanalbauarbeiten in unmittelbarer Nähe – im Bereich zwischen Feuerbach- und Rheinstraße – seien ebenfalls abgeschlossen und die zweite Fahrspur stadtauswärts wieder freigegeben worden. miro

