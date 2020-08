Rohbau des NCT fertig

Heidelberg.Der Rohbau ist geschafft: 2022 soll die Erweiterung des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) in Betrieb genommen werden. Das Land unterstützt den Ausbau, der 20 Millionen Euro kostet und jährlich 12 000 neue Patienten ans NCT bringen soll. Die Nutzfläche des Gebäudes im Neuenheimer Feld in Heidelberg wird von heute 5565 auf 8131 Quadratmeter vergrößert.

„Rund 17 000 Patientinnen und Patienten konnten wir im vergangenen Jahr am NCT Heidelberg behandeln. Die Patientenzahlen sowie der intensive Forschungsbetrieb sind der Grund dafür, dass wir unsere räumlichen Kapazitäten erweitern müssen“, berichtet Dirk Jäger, Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg und Leiter der Medizinischen Onkologie am Universitätsklinikum Heidelberg.

Architekt Günter Behnisch hat den Labortrakt des NCT nach Norden auf allen drei Ebenen erweitert. Im Erdgeschoss findet eine Tagesklinik mit zehn Plätzen Raum. Darüber sind zwei Laborbereiche untergebracht. Zwischen dem klinischen Bereich der beiden Tageskliniken und der Straße Im Neuenheimer Feld entsteht zudem ein dreigeschossiger Neubau für Büros und Seminarräume.

Das NCT wurde 2004 vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), dem Universitätsklinikum Heidelberg, der Medizinischen Fakultät Heidelberg und der Deutschen Krebshilfe gegründet. 2010 bezogen die Ärzte und Wissenschaftler den damaligen Neubau (Im Neuenheimer Feld 460), der bald darauf an seine Kapazitätsgrenzen stieß. miro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.08.2020