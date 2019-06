Rollstuhlfahrerin strandet nachts am Bahnsteig

Heidelberg.In Biblis am Gleis abgestellt, weil ein Fahrstuhl defekt war, und um halb zwei nachts am Friedrichsfelder Bahnhof gestrandet, da der versprochene Bus nicht kam: Die Heidelbergerin Marion Schaber hat auf ihrer Reise von Leipzig nach Hause eine Odyssee erlebt. Statt um Viertel vor neun mit dem Zug erreichte sie ihr Ziel erst mitten in der Nacht und per Taxi. Eine Sprecherin der Bahn entschuldigt

...