Rote Ampel missachtet

Stadtauswärts Richtung Schwetzingen geschah der Unfall. © Priebe

Heidelberg.Eine 55-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen in der Speyerer Straße in Heidelberg das Rotlicht einer Ampel missachtet und damit einen Unfall mit drei Leichtverletzten verursacht. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 8.35 Uhr auf der B 535 unterwegs, wo sie in den Grasweg einbiegen wollte. In der Kreuzung prallte sie mit dem Pkw einer 46-jährigen Frau zusammen. Die Unfallverursacherin wurde mit ihrem Wagen in einen Straßengraben geschleudert. Die Fahrerinnen sowie eine 31-jährige Beifahrerin kamen in Krankenhäuser. Laut Polizei entstand an den Autos Schaden von rund 11 000 Euro. kpi

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/heidelberg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019