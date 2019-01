Rund 150 Gäste beim Neujahrsempfang des Uniklinikums

Heidelberg.Rückblick und Vorausschau: Rund 150 geladene Gäste haben gestern Abend beim Neujahrsempfang des Universitätsklinikums in der Chirurgischen Klinik im Neuenheimer Feld mit Klinikumschefin Annette Grüters-Kieslich (rechts) und den weiteren Vorstandsmitgliedern auf die zurückliegenden und kommenden Monate mit vielen Herausforderungen geblickt. Der Empfang fand statt in der alten Chirurgie. Der erste Bauabschnitt der neuen Chirurgie soll in diesem Jahr bezogen werden. Kernstück ist der Operationsbereich mit 16 OP-Sälen. Als Erkennungszeichen dient der riesige Teller auf dem Dach: Per Hubschrauber sollen Schwerverletzte künftig noch schneller und besser versorgt werden können. Für den ersten Bauabschnitt werden Kosten in Höhe von 200 Millionen Euro angegeben. miro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019