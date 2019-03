Rund 30 000 auf Weinfest unterwegs

Neustadt.Zehntausende Besucher haben am Wochenende bei frühlingshaftem Wetter das Mandelblütenfest im Winzerdorf Gimmeldingen an der Weinstraße gefeiert. Bei Sonnenschein und milden Temperaturen seien am Samstag rund 15 000 Menschen gekommen, am Sonntag seien es trotz etwas mehr Bewölkung ungefähr genauso viele gewesen, sagte ein Polizeisprecher in Neustadt an der Weinstraße. Zu Zwischenfällen sei es nicht gekommen. Die Gimmeldinger Ortsvorsteherin Claudia Albrecht hatte mit etwa 20 000 Menschen gerechnet.

Der Termin des Festes richtet sich traditionell nach der Mandelblüte. Zwölf Tage vor dem Festwochenende wird entschieden, dass gefeiert wird. „Wenn die Wettervorhersage gut und die Blüte in schönem Stand ist“, sagte Albrecht. Ein Signal sei die weiß blühende Davidsmandel. Wenn die da sei, wisse man: Es dauere noch acht bis zehn Tage bis zur rosafarbenen Blüte anderer Mandelarten. „Man hat so ein bisschen ein Gefühl dafür“, sagte Albrecht. Das Fest gibt es seit 1934 und fällt meist auf das dritte Märzwochenende. In dem Weinort stehen etwa 1500 Mandelbäume. lrs/sal

