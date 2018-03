Rutschgefahr an Wassersäulen

Anzeige

Um diesen Zustand möglichst schnell zu beheben, empfahl das Land- und Forstamt die Genehmigung von außerplanmäßigen 132 000 Euro für den Einbau einer Wasseraufbereitungsanlage. Das Problem: Der Umweltschutz verbietet im ökologischen Vorbild-Viertel eine chemische Reinigung. Die Anlage soll nun durch ein Elektrolyseverfahren in Kombination mit der Zugabe von Salztabletten die Keimbelastung minimieren und den pH-Wert des Wassers konstant halten.

Ein Unternehmen aus Ilvesheim habe man dazu bereits kontaktiert und mit diesem ein Konzept entwickelt, hieß es in der Antragsbegründung. Mit dem bisherigen Vorgehen „absolut unzufrieden“ zeigte sich Peter Holschuh (Grüne), der zunächst klären wollte, wer am Ende die Kosten tragen müsse. Der zuständige Bürgermeister Wolfgang Erichson sprach dagegen von einem „normalen Vorgehen“. Ähnlich sah dies die Mehrheit der übrigen Abgeordneten, weshalb der Antrag auch mit bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen bewilligt wurde. Noch in diesem Frühjahr, hieß es, könnte mit den Erdarbeiten begonnen werden.

