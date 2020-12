Säuglingstod: Vater legt umfassendes Geständnis ab

Heidelberg/Wiesloch.Weil er seinen fast acht Monate alten Sohn am 22. Mai geschlagen und so heftig geschüttelt haben soll, dass das Baby später starb, muss sich seit Mittwoch der 40-jährige Vater vor dem Schwurgericht des Heidelberger Landgerichts verantworten. Der als Küchenhilfe beschäftigte Vater lebte seit dem Auszug der Kindsmutter mit dem Baby allein in Wiesloch. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag

