Säure sorgt für Einsätze in Apotheken

Heidelberg.Zwei Behälter mit Gefahrenstoff haben am Samstag in Heidelberg für größere Einsätze gesorgt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fand ein Mitarbeiter einer Apotheke in der Handschuhsheimer Steubenstraße bei der Überprüfung des Lagers einen in Vergessenheit geratenen Behälter mit Pikrinsäure. Nach Angaben der Beamten ist dieser Stoff in getrocknetem Zustand sehr reaktionsfreudig. Im Falle, dass ein solches Behältnis auf den Boden fällt, könne es also zu einer Explosion kommen.

Landeskriminalamt rückt an

Der Mitarbeiter verständigte daher sofort Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte sperrten die nähere Umgebung um die Apotheke ab. Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) rückten an und entsorgten den Gefahrenstoff. Kurz darauf konnte Entwarnung gegeben werden. Noch am gleichen Tag wurde bei einer Zweigstelle der Apotheke in der Schwetzinger Straße im Stadtteil Kirchheim ebenfalls ein solcher Behälter mit getrockneter Pikrinsäure gefunden. Auch er wurde durch das LKA „entschärft“.

Prikinsäure bildet im getrockneten Zustand leuchtend gelbe, stark bitter schmeckende Kristalle. Sie gilt im Sinne des Sprengstoffgesetzes als explosionsgefährlicher Stoff. jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.08.2020