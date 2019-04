Saisonstart mit Saunawagen

Heidelberg.Das Bergheimer Thermalbad eröffnet traditionell als eines der ersten Bäder in der Region am kommenden Sonntag die Freibadsaison. An diesem Tag öffnet das Bad von 10 bis 20 Uhr. Besucher können allerdings schon am Samstag zwischen 20 und 14 Uhr Saison-, Jahres- und Geldwertkarten fürs Kurzzeitschwimmen kaufen.

Bis Ende Mai wird auch wieder der mobile Saunawagen links auf der Liegewiese

...