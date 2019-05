Sanierung bis Ende Juni abgeschlossen

Heidelberg.Nur noch wenige Arbeiten stehen laut Mitteilung der Stadt bei der Sanierung des Brückentores an Heidelbergs Wahrzeichen in der Altstadt an. Auf der Nordseite des Mittelbaus fehle am Dachvorsprung noch ein größerer Giebelstein.. An beiden Türmen werde dann die rote Farbe aufgetragen. Erst dann – und spätestens Ende Juni zum Brückenfest – könne das Gerüst wieder abgebaut werden. Die Landauer Architektin Sonja Behrens ist als Expertin für denkmalgerechte Sanierungen mit der Bauleitung beauftragt worden. Während der vergangenen Monate seien in großer Zahl Sandsteine ausgetauscht oder neu einsetzt worden. miro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.05.2019