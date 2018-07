Sanierungsschub für Schulen

Anzeige

Heidelberg.Zwischen dem alten Physiksaal und dem neuen liegen Schülergenerationen – und pädagogische Welten. Acht Millionen Euro hat die Stadt Heidelberg in die Erweiterung der naturwissenschaftlichen Fachklassen des Bunsen-Gymnasiums in Neuenheim investiert. Nun experimentieren die Schüler auf Uni-Niveau. Vor anderthalb Jahren wurde der Anbau mit Leben gefüllt. Jetzt geht es mit der Planung der frei gewordenen Flächen weiter. In den überflüssig gewordenen Mini-Stufenhörsaal mit Holz-Klappsitzbänken und in die daneben liegenden alten Klassenräume soll der Ganztagsbetrieb einziehen. Mit Brandschutz-, Elektrik und Schalldämmungsmaßnahmen werden dafür 3,4 Millionen Euro veranschlagt, die im Herbst vom Gemeinderat in den neuen Doppelhaushalt 2019/20 aufgenommen werden. Bei einem Termin in der Schule haben sich jetzt Oberbürgermeister Eckart Würzner, Bau- und Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck sowie Kulturdezernent Jürgen Gerner ein Bild gemacht.

40 Arbeitsgemeinschaften

Bauarbeiten an Heidelberger Schulen während der Sommerferien Kurpfalzschule Kirchheim: Für neue Toiletten werden 565 000 Euro kalkuliert. Bauzeit bis Dezember. Wilckensschule Bergheim: Für 110 000 Euro wird bis November im Keller ein Betreuungsraum gebaut. Das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in der Altstadt wird seit Jahren modernisiert. Für 342 000 Euro sind nun weitere vier Klassenzimmer an der Reihe, gebaut bis Oktober 2018. Theodor-Heuss-Realschule Altstadt: Die Erneuerung der Lehrküche soll bis Oktober dauern und kostet 203 000 Euro. Die Geschwister-Scholl-Schule Kirchheim bekommt einen neuen, zweiten Raum für den naturwissenschaftlichen Unterricht der Gemeinschaftsschule (200 000 Euro). Im Oktober soll er fertig sein. Die Waldparkschule Boxberg erhält bis September einen Zweitraum für Naturkunde (120 000 Euro). Bis Dezember gibt es neue Elektrolabore in der Carl-Bosch-Schule Wieblingen (650 000 Euro).

300 Schüler nehmen das freiwillige, vor neun Jahren eingeführte, Ganztagsangebot in Unter- und Mittelstufe an – Tendenz steigend, bestätigt Schulleiter Volker Nürk. Inzwischen gebe es rund 40 Arbeitsgemeinschaften, die den Stundenplan außerhalb der regulären Unterrichtszeit ausfüllen. „Viele Vereine und Ehrenamtliche engagieren sich“, ist Nürk dankbar.

830 Schüler besuchen insgesamt das Gymnasium. Der 2016 in Betrieb genommene Neubau schließt sich über ein Atrium am alten Gebäude an. Unten Biologie, in der Mitte Physik, oben Chemie: Die Unterrichtsräume der MINT-Fächer sortieren sich auf drei Geschossen übereinander.