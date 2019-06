SAP-Chef wieder Topverdiener

Frankfurt.Die Lücke zwischen den Gehältern der Top-Manager deutscher Konzerne und den durchschnittlichen Bezügen ihrer Beschäftigten bleibt weiter groß – obwohl die Vorstandsgehälter im vergangenen Jahr im Durchschnitt um 3,5 Prozent auf 3,5 Millionen Euro gesunken sind. Das ist aber immer noch das 52fache dessen, was ein Beschäftigter erhalten hat, wie die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) am Dienstag in Frankfurt berichtete.

Besonders krass ist das Verhältnis mit dem 97fachen bei Volkswagen. Auch bei Fresenius und dem Heidelberger Baustoffhersteller HeidelbergCement ist es mit dem Faktor 79 und 73 sehr hoch – während sich die Vorstände der Deutschen Börse bei ihren Bezügen mit im Schnitt dem 25fachen ihrer Beschäftigen begnügen.

„Hochpolitisches Thema“

„Dieses Verhältnis bleibt ein hochpolitisches Thema“, sagt DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler. Es wird für die Vorstände der 30 Konzerne, deren Aktien im Deutschen Aktienindex Dax gelistet sind, allerdings noch vorteilhafter, wenn man die Pensionszusagen einbezieht. Bei den Vorstandsvorsitzenden, denen im vergangenen Jahr im Schnitt Bezüge in Höhe von 5,4 Millionen Euro gewährt wurden, kommen dadurch noch einmal im Schnitt 661 000 Euro dazu.

In der Spitze waren es beim mittlerweile ausgeschiedenen Daimler-Chef Dieter Zetsche Pensionszusagen von sogar 2,9 Millionen Euro, bei Bernd Scheifele von HeidelbergCement von 1,4 Millionen, bei Martin Brudermüller von BASF von gut 1,2 Millionen Euro und bei Deutsche Post-Chef Frank Appel von rund einer Million. Dagegen begnügte sich Theodor Weimer bei der Deutschen Börse mit 33 000 Euro. Die Manager selbst zahlen für ihre Pensionen im Gegensatz zu ihren und allen Arbeitnehmern keinen Cent. Für

Tüngler ist das ein unhaltbarer Zustand. „Seit längerem fordern wir, dass sich Vorstände selbst um ihre Altersvorsorge kümmern sollten, damit die Unternehmen nicht über deren Amtszeit hinaus belastet werden. Sie können das angesichts ihrer Gehälter auch.“

Ausreißer Deutsche Bank

Im Übrigen haben die Vorstände 2018 nicht so gelitten wie die Aktionäre, die, Kurseinbußen und Dividenden zusammengerechnet, Einbußen von 12 Prozent hinnehmen mussten, auch wenn der Trend wachsender Vorstandsgehälter erst einmal gebrochen sei, wie Professor Gunther Friedl von der TU München sagt. Der TU-Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre hat Analyse zusammen mit der DSW erstellt.

Verwundert ist man auch bei der DSW darüber, dass ausgerechnet die Deutsche Bank den stärksten Anstieg der Vergütung meldet. Dort konnten sich die Vorstände trotz bescheidenen Gewinns und magerer Rendite bei Rekord-Tiefs der Aktie über um 55 Prozent höhere Gehälter freuen.

Bei BMW dagegen ging es um 39, bei der Deutschen Post um 31 und bei SAP um gut 21 Prozent nach unten. Gleichwohl war SAP-Vorstandschef Bill McDermott 2018 wieder Spitzenverdiener vor Herbert Diess von VW und Bernd Scheifele von HeidelbergCement.

