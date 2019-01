SAP Sinfonierorchester spielt in der Stadthalle

Es gibt nur noch ganz wenige Restkarten für Kurzentschlossene - und die sollten auf jeden Fall eine Stunde vor Beginn kommen und müssen vermutlich mit einem Stehplatz vorlieb nehmen: „Zusammenklang: Miteinander - Füreinander“ ist ein Benefizkonzert des SAP Sinfonieorchesters am Samstag, 19. Januar, um 20 Uhr überschrieben. Zum zehnten Mal sind Menschen sozialer Einrichtungen dazu eingeladen. Außerdem profitieren mit der Bahnhofsmission und dem Verein „Inklusion gestalten - Inklusion leben“ von den Spenden, die an diesem Abend gesammelt werden.

Ein Notfall stand am Anfang der Konzertgeschichte, wie Christian Stumpf (SAP), Sozialunternehmer Nicolas Albrecht-Bindseil (Innovatio), Ingo Franz (Diakonische Hausgemeinschaften) und Herbert W. Rabl (Epple Immobilien) erzählen: Dem Sinfonieorchester war kurzfristig ein Auftrittsort weggebrochen. Stumpf und Albrecht-Bindseil entwickelten kurzfristig einen „Plan B“ - in den Räumen der Kita „Pusteblume“, wo sie sich privat kennenlernten. Dieser „Plan B“ sah vor, soziale Einrichtungen zusammenzubringen und gleichzeitig Menschen, die zum Beispiel in den Diakonischen Hausgemeinschaften leben, den Besuch eines klassischen Konzerts hoher Güte zu ermöglichen. Es war indes ein sehr ehrgeiziger Plan, wie sich Franz erinnert: „Wir mussten in rund sechs Wochen nicht nur einen passenden Auftrittsort finden, sondern auch 1000 Zuhörer gewinnen.“ Die Idee, Eintrittskarten zu drucken und rund 100 sozialen Initiativen jeweils zehn bis 20 Stück für ihre Menschen zu schenken. Ging auf: „Schon eine Stunde vor der Premiere bildete sich eine Schlange bis hin zum Jubiläumsplatz“, erzählt Rabl bei einem Pressegespräch, zum dem auch der Geschäftsführende Gesellschafter Andreas Epple begrüßte.

Wenn das mehr als 60-köpfige Orchester, in dem viele Profimusiker den Ton angeben, am Samstag unter anderem die Sinfonische Dichtung „Wallensteins Lager“ von Bedrich Smetana (1824-1884) und Ludwig van Beethovens (1770-1827) Sinfonie Nr. 4 B-Dur op. 60 anstimmt, werden „Geschäftsführer neben Hartz-4-Empfängern sitzen“, versprechen die Organisatoren. Und das habe in den zehn Jahren seit der Premiere viel für das soziale Klima der Stadt getan.

„Für mich ist es ein Beispiel dafür, wie Dinge durch teilen mehr werden“, findet Rabl. Denner mag (und kann), wirft eine Spende in eine der goldenen Boxen, die aufgestellt werden. Der Reinerlös wird an die beiden Inititativen weitergegeben. Es wird das letzte „Zusammenklang“-Konzert vor der dreijährigen Sanierung der Stadthalle sein. Daher hat sich das Orchester unter der Leitung von Johanna Weitkamp eine Überraschung überlegt. Sorgen hingegen bereitet, dass für nächstes Jahr noch keine Ersatzspielstätte gefunden ist. Da muss wohl wieder ein Plan B her. miro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019