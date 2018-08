Sattelschlepper streift Kleinlaster

Sinsheim.Der Fahrer eines Sattelzuges hat in Sinsheim einen Unfall verursacht und ist dann davon gefahren. Die Polizei teilte gestern mit, dass der Unbekannte am frühen Freitagnachmittag mit seinem Fahrzeug von der Straße Am Schäfersbruch nach rechts in die Neulandstraße einbog. Dabei streifte er das Heck des Kleintransporters eines 56-Jährigen, kümmerte sich aber nicht um den Schaden. Der 56-Jährige lief dem Sattelzug noch nach – allerdings vergeblich. Er notierte nur das ausländische Kennzeichen mit der Kombination NO 8430 P. Es soll sich um eine weiße Zugmaschine mit einem Auflieger mit dunkelroter Plane handeln. Zeugen melden sich telefonisch unter 07261/6900. fab

