Schaden im Doppelparker

Heidelberg.Hinweisschilder in einem Parkhaus müssen groß genug und gut sichtbar sein: Dieses Fazit kann man nach einer Zivilentscheidung formulieren, die das Heidelberger Amtsgericht gefällt hat.

Der Besitzer eines BMW hatte sein Auto in der Garage eines Heideberger Hotels abgestellt. Und zwar in einem sogenannten Duplex-Parker: Dabei werden zwei Pkw mittels einer Hebebühne übereinander gestapelt, um Platz zu sparen. Als die Mechanik loslegte, wurde der Wagen vorne beschädigt. Der Grund: Der Autofahrer hatte nicht den nötigen Abstand von mindestens 30 Zentimeter zur Wand abzustellen. Entsprechende Schilder hatte der Hotelkunde übersehen. Sie seien zu klein und nicht auffällig genug gewesen, argumentierte er – und bekam Recht (Az: 24 C 70/19). Ein Mitverschulden würde den Kläger nicht treffen, formulierte der Richter.

