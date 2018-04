Anzeige

Heidelberg.Bei einem Brand in einem Elektrogroßhandel in Heidelberg-Rohrbach ist gestern Nachmittag ein Schaden in Höhe von 150 000 Euro entstanden. Der Polizei zufolge brach das Feuer in dem Gebäude in der Tullastraße gegen 14.30 Uhr aus. Eine Klimaanlage im ersten Stockwerk soll aus bislang ungeklärten Gründen in Brand geraten sein und so das Feuer ausgelöst haben. Das Dach des Gebäudes wurde durch die enorme Hitzeentwicklung stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. obit