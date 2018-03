Schaulaufen der Spitzenköche

Anzeige

Vier Altmeister der Sterneküche mit insgesamt 100 Jahren Michelin-Sterne-Erfahrung, der Weltmeister der Konditoren sowie fünf Grand Seigneurs der Weinszene laden am Samstag zur großen Sternegala der Wein- und Küchenklassiker. „Geballte Kochklassik ohne Tattoos“, so Scharff, „und das Beste, was Deutschland an Wein derzeit zu bieten hat.“

Am Sonntagnachmittag dann wird es wild: Bei der Küchenparty „Take a Walk on the Wineside“ mit DJ und Liveband präsentieren sich junge Winzer und Küchenstars an verschiedenen Stationen in den Restaurants und Schlossküchen, alle unter oder um die 30 Jahre alt. „Sie zeigen neue Ideen, verwenden andere Techniken – das wird kulinarisch eine verrückte Geschichte“, freut sich Scharff.

Giulia Siegel moderiert

Bei „Frauenpower goes Gastronight“ präsentieren sich ausschließlich junge weibliche Starköchinnen, Pâtissièren und Top-Winzerinnen. Und auch das Unterhaltungsprogramm der Veranstaltung ist ausschließlich in weiblicher Hand: Neben Fatma2Soul und ihren Musikerinnen wird die Münchner DJane Giulia Siegel auflegen und als Moderatorin durch den Abend führen.

Info: www.heidelberger-schloss- gastronomie.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.03.2018