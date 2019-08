Schläger in die Flucht geschlagen

Heidelberg. Eigentlich waren die beiden Studierenden auf dem Heimweg. Doch dann werden Judith Meng und Tobias Raffelsberger Zeugen, wie ein Mann in der Bergheimer Straße von anderen angegangen wird. Er liegt schon am Boden, als sein Kontrahent mit dem Fuß gegen seinen Kopf treten will. Das zufällig vorbeigekommene Paar mischt sich ein, löst die gefährliche Situation auf, holt Hilfe und kümmert

...