Schlossbergtunnel gesperrt

Heidelberg.Wegen Kranarbeiten am Hölderlin-Gymnasium wird die Friedrich-Ebert-Anlage in Heidelberg von Freitag, 23. Oktober, ab 14 Uhr bis Sonntag, 25. Oktober, 24 Uhr, in Höhe der Hausnummern 40 bis 42 aus Richtung Karlstor kommend stadteinwärts gesperrt. Das teilt die Stadt mit. Auch der Fußgänger- und Radverkehr ist von der Sperrung betroffen. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt für den Kfz-Verkehr über die B 37/Neckarstaden. Fußgänger sowie Radler umgehen den Engpass über die Schießtorstraße und die Plöck. Während der Sperrzeit soll auch der Schlossbergtunnel für einen Tag, voraussichtlich am 24. Oktober, wegen Asphaltsanierung in der Zufahrt stadteinwärts gesperrt werden. miro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.10.2020