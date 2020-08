Schmorbrand in einer Arztpraxis

Heidelberg.Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Sonntagabend ein Feuer in einer Arztpraxis in der Heidelberger Schwarzwaldstraße ausgebrochen. Nach Mitteilung der Polizei von Montag kam der Arzt kurz nach 18 Uhr zufällig in seine Praxis, die total verraucht war. Er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Vier Bewohner des Hauses verließen unverletzt ihre Wohnungen. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg löschte den Brand schnell. Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen nach verursachte ein technischer Defekt an einer Steckdose den Schmorbrand. Die Kripo ermittelt. miro

