Schmuck für die Bahnstadt

Heidelberg.Nächster Schritt zur Entwicklung des neuen Quartiers rund um den künftigen Europaplatz in der Bahnstadt: Der Heidelberger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dem Abschluss eines Durchführungsvertrages zugestimmt. Die Gustav Zech Stiftung verpflichtet sich damit zur Realisierung des geplanten Vorhabens in einer angemessenen Frist. Die Stiftung plant zwischen Hauptbahnhof und Czernyring ein markantes Vier-Sterne-Plus-Konferenzhotel direkt gegenüber dem neuen Konferenzzentrum – sowie vier Gebäude für Büros, Dienstleistungen, Geschäfte, Gastronomie und Wohnungen.

Barrierefreier Übergang

Mit dem Bau soll voraussichtlich noch im ersten Halbjahr 2019 begonnen werden. Die Fertigstellung der ersten Gebäude ist zur Jahresmitte 2021 vorgesehen. Mit dem ersten Gebäude soll auch ein Steg über den Max-Planck-Ring hergestellt werden: Er schafft eine Verbindung vom Querbahnsteig auf den neuen Europaplatz. So entsteht für die Zukunft ein barrierefreier Übergang vom Querbahnsteig über die Platzfläche zur Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof Süd. Sobald alle Gebäude errichtet sind, ist auch die Fertigstellung des Europaplatzes durch die Stadt vorgesehen. Geplant ist ein „urbaner Schmuckplatz“ mit Bäumen. red/sal

