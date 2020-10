Schmuck gestohlen

Heidelberg.Bislang unbekannte Täter haben aus einem Haus in der Pfaffengrundstraße zwischen den Straßen „Obere Rödt“ und „An der Bahn“ im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Samstag, 15.45 Uhr, und Sonntag, 0.15 Uhr.

Die Unbekannten hebelten zunächst das Fenster zum Wohnzimmer des Hauses auf und stiegen mithilfe eines Gartenstuhls ein. Drinnen durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten und durchwühlten Schränke und Schubladen. Dabei wurden die Einbrecher schließlich auf den Schmuck aufmerksam. Anschließend schlossen sie das Fenster und flüchteten mit dem Diebesgut über die Eingangstür. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/174-44 44 entgegen. soge

