Schnee und Sonne locken Ausflügler auf die Hausberge

Heidelberg.Blauer Himmel, Sonne und Schnee – diese Kombination hat auch in den vergangenen Tagen wieder zahlreiche Menschen auf die Höhenlagen in der Region gelockt. In Heidelberg war neben dem Königstuhl (wir berichteten mehrfach) auch der Heiligenberg bei den Ausflüglern sehr gefragt. „Es war ein großer Andrang von Besuchern festzustellen. Es konnten jedoch ein geregelter Ablauf gewährleistet und die Verkehrswege frei gehalten werden“, teilte die Polizei im Nachgang des Wochenendes mit. Ein beliebtes Ziel auf dem Heiligenberg im Stadtteil Handschuhsheim ist die Michaelsbasilika (Bild), die mit ihren Mauerresten den Grundriss in den Schnee malt. Sie liegt etwas oberhalb der Thingstätte und wurde im neunten Jahrhundert als Filialkloster des Klosters Lorsch errichtet. jei (Bild: Philipp Rothe)

