Schnelles Spiel mit Flug-Scheibe

In der Stadt selbst habe man keine günstigen Übernachtungsmöglichkeiten mehr bekommen – an jenem Samstag lockt auch die Schlossbeleuchtung viele auswärtige Gäste an. Ultimate Frisbee ist ein Mannschaftssport. Gespielt wird in drei Kategorien: Damen, Mixed und „Open“-Männerteams. In der Regel bilden sieben Spieler ein Team. Ein Spielfeld ist 100 Meter lang und 37 Meter breit. Darauf werden Kopf- und Fußzone (je ein Fünftel der Fläche) markiert, in das die Frisbeescheibe am Gegner vorbei platziert werden muss.

Die Spieler werfen sich den Kunststoffteller in Vor- und Rückhandwurftechnik zu. Wie beim Basketball gilt: Wer sie fängt, darf sich – maximal zehn Sekunden die Scheibe in der Hand – nur noch mit einem Fuß im Kreis bewegen, ein Fuß muss an dem Punkt stehenbleiben, an dem die Scheibe gefangen wurde. Das Team, das als erstes 15 Punkte (Zielplatzierungen) gesammelt hat, gewinnt. Jedes Spiel dauert maximal 90 Minuten.

René Heß (29) hat als Junge Fußball gespielt und ist als Heranwachsender beim Frisbee gelandet. Heute bietet er Frisbee-Kurse im Heidelberger Unisport an. Was ihn daran fasziniert? „Die erste von zehn Regeln beschreibt den Spielgeist: Sportlichkeit, Anstand und Fair-Play. Es wird ohne Schiedsrichter gespielt, die Teams regeln das alleine“, nennt Heß neben der schnellen Bewegung und den taktischen Spielzügen das für ihn Besondere. „Versteckte Fouls wie beim Fußball gibt es bei diesem weitgehend körperlosen Spiel nicht.“

Angebot im Unisport

Am liebsten trainieren und spielen die Frisbee-Spieler auf Fußballplätzen. Ideale Bedingungen etwa bietet das Sportzentrum Süd – auch, weil in Kopf- und Fußzone keine Tore aufgestellt sind. Auch Jonathan von Oppen (28) hat die Sportart sofort fasziniert – kennengelernt hat er sie bei René Heß im Unisport. Er schätzt „die sehr positive Grundstimmung, die Lebensfreude und die Kombination aus Taktik und Bewegung“.

Die Heidelbergerin Yara Uget (16) hat den Sport in der Schule kennengelernt. Vor zwei Jahren ist sie Jugendeuropameisterin im Ultimate geworden. Derzeit muss sie verletzungsbedingt pausieren. Aber vielleicht klappt es ja noch mit der Qualifikation – dann würde sich auch für sie ein Traum erfüllen.

