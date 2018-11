Rhein-Neckar.Auf dem Rückweg vom Planungsausschuss der Metropolregion in Bensheim gestern Abend können die Politiker am eigenen Leib erfahren, worüber sie gerade erst theoretisch diskutiert haben: Stau auf der A 6 kurz vor Mannheim. 14 Kilometer. Der eigentlich auf drei Fahrbahnen fließende Verkehr muss sich auf dem Standstreifen einspurig an der Baustelle vorbeidrängen. Zeitverlust: eine Stunde. Da dürften die Worte der Leimener Bürgermeisterin Claudia Felden Stunden zuvor noch im Ohr klingen: „Wir sind schon mitten drin im Verkehrsinfarkt.“

Auch ihr Amtskollege Ralf Göck aus Brühl nennt es das brennendste Thema. Für den Germersheimer Landrat Fritz Brechtel ist es das „Kernthema der Regionalentwicklung“. Deshalb hat der Planungsausschuss des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) gestern eine Verkehrsplanung für die Metropolregion neu aufs Gleis gesetzt. Erste Ergebnisse will der Verband schon im kommenden Jahr haben.

Warnung vor großen Erwartungen

Weil die Straßen zu den Stoßzeiten dauerverstopft, Busse und Bahnen überfüllt sind, will die Metropolregion ein umfassendes Konzept erarbeiten lassen, wie sich der Verkehr der Zukunft intelligent und nachhaltig lenken lassen kann. Wobei der Viernheimer Bürgermeister Matthias Baaß vor überzogenen Erwartungen warnt: „Wir setzen keine Straßenbahn aufs Gleis und bauen auch keine A 6 fertig.“ Vielmehr habe der Verband nur übergeordnete Planungsmöglichkeiten. Die Handlungsempfehlungen müssten die Verkehrsträger umsetzen.

Gleichwohl: Personell hat die Metropolregion bereits gehandelt: Mit Lutz Lindner hat sie einen Mobilitätsmanager eingestellt, der sich hauptberuflich mit dem Themenkomplex befassen wird. Er hat gestern ein dickes Hausaufgabenpaket auf den Weg bekommen. Der Katalog fürs kommende Jahr umfasst fünf Schwerpunkte:

Eine regionale Strategie für eine nachhaltige Mobilität: Die Metropolregion hat eine Studie in Auftrag gegeben, die Klimaschutzaktivitäten im Verkehr für die Region analysiert. Ergebnisse soll das IFEU-Institut in Heidelberg bereits im Frühjahr liefern. Schließlich gibt es bereits den Masterplan „Green City“ für Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Es soll aber auch die gesamte Region einfließen.

Gesamtstrategie im Zuge der Hochstraßensanierung: Zwar gibt es schon Abstimmungen zwischen Mannheim und Ludwigshafen, den Industrie- und Handelskammern sowie dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Der VRRN will aber auch den regionalen Schulterschluss, um gemeinsam bei Bund und Land Rheinland-Pfalz für die Finanzierung der Hochstraßen-Sanierungen zu kämpfen.

Verkehrsmodell für den Kernraum der Metropolregion: Zwar haben die Städte Mannheim und Ludwigshafen jeweils ein Modell. Dieses endet jedoch an der Stadtgrenze. Die Folge: Bei der Baustellenplanung beispielsweise können Auswirkungen auf den regionalen Verkehr gar nicht berechnet werden. Hilfe erhofft sich die Region auch von der Einbindung der BASF. Diese verfügt nämlich über Konzepte für den Warenverkehr rund um den Standort.

Kapazitätsanalyse der Ost-West-Verkehre: Der Rhein mausert sich immer mehr zur Grenze angesichts der Nadelöhre, die die Brücken und ihre Baustellen darstellen. Ein Modell aus dem Jahr 2010 hatte sinkende Einwohnerzahlen und damit auch weniger Verkehr prognostiziert. Das Gegenteil ist der Fall. Deshalb sollen Fachleute jetzt prüfen, wie der Verkehr über den Rhein hinweg optimiert werden kann.

Studie Mobilität in Deutschland: Die Metropolregion hat sich an der bundesweiten Studie beteiligt. Dafür bekommt sie eine bessere und detailschärfere Auswertung über das Mobilitätsverhalten der Menschen. Diese Daten sollen in die Planungen mit einfließen.

Der gemeinsame Blick auf den Verkehr kostet zusätzlich rund 250 000 Euro. „Wir brauchen den Schulterschluss und eine breite Akzeptanz“, fordert der Mannheimer Baubürgermeister Lothar Quast. Auch im Hinblick auf den Auftritt gegenüber Bund und dem Land Rheinland-Pfalz. „Da dürfen wir uns nicht auseinanderdividieren lassen.“

