Schulbeginn mit Abstrich

Heidelberg.Wenn die rund 1800 Schüler der „F+U“-Schulen am Montag aus den Ferien zurückkehren, wird auf dem Campus in der Kurfürsten-Anlage vieles anders sein: An einem eigenen Testmobil werden – auf freiwilliger Basis – Corona-Schnelltests durchgeführt, außerdem gibt es eine Körpertemperaturmessung. UV-Lampen an Eingängen und in Fluren sollen dem Virus einheizen. Das hat Sprecherin Christina Horn mitgeteilt.

„Die Herbst-/Wintersaison mit steigenden Infektionszahlen stellt uns vor neue Herausforderungen. Wir möchten einen Beitrag für mehr Sicherheit an unseren Schulen und anderen Bildungseinrichtungen leisten“, begründet „F+U“-Geschäftsführer Oliver Sauer. Zusammen mit der Technik und den Schulungen der Mitarbeiter für die Digitalisierung des Unterrichts hat das Unternehmen rund 500 000 Euro in die Corona-Maßnahmen investiert.

Ergebnis nach 20 Minuten

Beratung hat sich die gemeinnützige Bildungseinrichtung, ein Familienunternehmen, von Erhard Siegel, Ärztlicher Direktor des St. Josefskrankenhaus, sowie dem Facharzt für HNO-Heilkunde Herbert A. Zeuner, geholt. Auf dem Schulgelände wurde eine eigene mobile Teststation eingerichtet. Die Tests werden zu festen Zeiten sowie nach Bedarf von medizinischem Fachpersonal per Nasen-Rachen-Abstrichs durchgeführt. Innerhalb von 15 bis 20 Minuten soll das Ergebnis der Schnelltests feststehen. Ebenfalls freiwillig ist das Fiebermessen beim Zugang zu den Schulen, Hochschulen und Akademien. Das System misst die menschliche Körpertemperatur berührungslos in Zehntelsekunden per Infrarot-Kamera – ohne Datenspeicherung. miro

