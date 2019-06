Schulen der Zukunft

Heidelberg.Wie müssen sich Schulen verändern, um fit für die Zukunft zu sein? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines „Lernforums“, zu dem das Regionalbüro des Deutschen Schulpreises und der Deutschen Schulakademie am Dienstag, 25. Juni, gemeinsam mit der Heidelberg School of Education einlädt.

Das Thema im Marsilius-Kolleg (Im Neuenheimer Feld 130.1) lautet „Schulentwicklung 2019 – Schule leiten, gestalten und entwickeln“. Dort referiert unter anderem Kai Maaz, Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Doch auch an konkreten Beispielen von Preisträgern und Nominierten des Deutschen Schulpreises soll deutlich werden, wie innovativer und guter Unterricht aussehen kann. Heidelberger Schulen waren in den vergangenen Jahren mehrmals unter den Nominierten für den „Schul-Oscar“ – in diesem Jahr die Elisabeth-von-Thadden-Schule. Für den Hauptpreis hat es aber noch nicht gereicht.

Das Lernforum mit Workshops zu Themen wie Digitalisierung oder „Multiprofessionelle Teams“ findet am Dienstag zwischen 9 und 16.30 Uhr statt und richtet sich an Schulleiter und Lehrkräfte. Eine Anmeldung ist über die Internetseite der Deutschen Schulakademie oder per Mail an petra.hoehn@regionalbueros.de möglich. fab

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019