Schulung von Tageseltern

Heidelberg.Zweimal im Jahr bietet das Kinder- und Jugendamt der Stadt Heidelberg Qualifizierungskurse zur Tagesmutter beziehungsweise zum Tagesvater an. Wer in Heidelberg wohnt, Freude an der Arbeit mit Kindern von der Geburt bis zum Alter von drei Jahren hat und diese im Rahmen der Kindertagespflege betreuen, fördern und bilden möchte, kann sich beim Kinder- und Jugendamt melden. Voraussetzung für die Qualifizierung ist, dass Bewerber mindestens einen Hauptschulabschluss vorweisen können und über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift verfügen. Kontakt: Fachberatung Kindertagespflege beim Kinder- und Jugendamt Heidelberg, Telefon 06221 5 83 77 90, Mail tagespflege@heidelberg.de. miro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.04.2019