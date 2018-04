Schweres Essen für dicke Männer

Anzeige

Für Touristen war Deutschland im 19. Jahrhundert offenkundig ein Reiseziel von zweifelhaftem Reiz. Da muss es nur so gewimmelt haben von betrügerischen Charakteren: Stewards, die auf einem Rheinschiff Passagiere doppelt abkassierten, Wirte, die ihren Gästen schimmeliges Brot servierten, und schlitzohrige Vermieter, die Urlauber mit überzogenen Verträgen übers Ohr hauten.

So jedenfalls schildert die britische Literatin Mary Shelly (1797-1851) ihre Erlebnisse während ihrer Reisen durch Deutschland 1840 und 1842. Als Autorin des Gruselklassikers „Frankenstein“ hat sie vor 200 Jahren Literaturgeschichte geschrieben. Passend zum Jubiläum legt nun der Heidelberger Morio Verlag erstmals auf Deutsch ihre Unterwegsgeschichten vor, sensibel und gut lesbar übersetzt von Michael Klein.

Unterhaltsame Lektüre

Shellys Reiseberichte sind mehrfach zu beurteilen. Zum einen gewähren sie Einblicke in die dunkle Seele der Schriftstellerin. Ihr Dasein war von zahlreichen Todesfällen in der Familie überschattet, was zu einer schwarzromantischen Stimmung führte, die sie in subtilen Sprachbildern wiedergibt („Ich habe zwischen den verfrühten Grabsteinen derer gewohnt, die ich liebte“). Zum anderen zeigen eindrucksvolle Beschreibungen von Kunstwerken ihre Weltsicht: Leben empfindet Shelley als Sich-Entfernen vom Himmlischen.