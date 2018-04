Schweres Gerät

Anzeige

Heidelberg.Besuch von weit her hat zur Zeit das Technische Hilfswerk (THW) Heidelberg: Sie schulen zwölf Ausbilder der jordanischen Zivilschutzbehörde „General Directorate of Jordan Civil Defense“ (JCD). Die sollen in ihrer Heimat den Aufbau eines ehrenamtlichen Bevölkerungsschutzes fördern. Vom THW lernen sie, in den verschiedensten Schadenslagen wie Erdbeben oder Sturzfluten richtig zu handeln. Vor allem die Arbeit mit schweren Gerätschaften steht im Vordergrund. So lernen die Helfer aus dem Nahen Osten den praktischen Umgang mit mobilen Stromerzeugern und Beleuchtungsanlagen, genau so wie den Einsatz mit Lastenkränen und Leitern. Auch das Bergen und Retten, sowie der Transport von Verletzten ist Teil der zweiwöchigen Schulung. Ebenso stehen aber auch theoretische Stunden über den Aufbau von ehrenamtlichen Organisationen wie dem THW auf dem Plan.

Das Projekt wird vom deutschen Außenministerium finanziert. Die geschulten Jordanier sollen in ihrem Heimatland als Multiplikatoren dienen und mit dem in Heidelberg gewonnenen Wissen und den Erfahrungen einen eigenen Katastrophenschutz aufbauen. cvs